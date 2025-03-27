Ramazan Bayramı ibadetleri 2025 | Bayram sabahı ve gecesi okunması gereken dualar neler?

Ramazan Bayramı, bir kutlama ve şükür vesilesidir. Bayram sabahı ilk iş olarak temiz bir kalp ile Allah'a dua edilmelidir. İbadetlerin ön planda olduğu bu özel günde, İslam'ın ruhuna uygun davranışlar sergilenmeli, günahlar için tövbe edilerek kalp arındırılmalıdır. Bayramın anlam ve önemini tam olarak kavrayabilmek için; sabah namazı sonrası, bayram namazını camide cemaatle kılmak, aile büyükleriyle bayramlaşmak, evdeki sevdiklerimize sevgi ve huzur dolu bir ortam hazırlamak gereklidir.