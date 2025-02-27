Parfüm orucu bozar mı? Oruç tutarken parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı?

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgâr yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.