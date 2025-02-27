Parfüm orucu bozar mı? Oruç tutarken parfüm sıkmak ve kolonya koklamak orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken, hangi durumların orucu bozup bozmayacağı da merak konusu oluyor. Özellikle parfüm ve kolonya gibi güzel kokuların oruca etkisi sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, parfüm sıkmak veya kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda net bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:49