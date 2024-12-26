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ÖTV'siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis'ten geçti

Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme TBMM'den geçti. Buna göre engelli araçları 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilecek, araçlar yüzde 20 yerli olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:46
ÖTV’siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis’ten geçti

Meclis Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

ÖTV’siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis’ten geçti

Kanun teklifi ile birlikte engellilerin araç alımına illişkin düzenleme de değişti.

ARAÇ ALIMINDA ON YIL SINIRI

Engellilere sağlanan ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin karar Meclis'ten geçti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek.

ÖTV’siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis’ten geçti

Ayrıca araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek.

ÖTV’siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis’ten geçti

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

ÖTV’siz araç alımında yıl ve yerlilik kriteri! Meclis’ten geçti

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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