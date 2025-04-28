Kadraj Galeri Kadraj İkon ÖSYM Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Kontenjanlar, branş dağılımı...

ÖSYM Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Kontenjanlar, branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için planladığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk etabı olan 19 bin personel için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarıyla netleşen süreçte başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih de belli oldu. Adaylar artık başvuru detaylarını öğrenmek için saatleri sayıyor. Peki 19 bin personel alımı şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:07
ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı kapsamında 37 bin hekim dışı personel alımını iki aşamada gerçekleştirecek. İlk etapta 19 bin personel için başvuru süreci mayıs ayında tamamlanacak. Sağlık camiası ve atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanı başvuru takvimi ve kadro detaylarına odaklanmış durumda.

ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

Başvuru Kılavuzu 28 Nisan'da Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak. Bakanlık hastanelerdeki personel ihtiyacını belirleyerek ilgili bilgileri ÖSYM'ye pazartesi günü gönderecek. Böylelikle adaylar başvuru şartları ve kontenjan dağılımları hakkında net bilgi sahibi olacak.

ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

İki Aşamalı Alım Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin kişilik sağlık personeli alımı, iki aşamalı olarak planlandı. İlk aşamada 19 bin kişi istihdam edilecek. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise süreç eylül ayında başlatılacak. Eylül ayında yayımlanacak yeni ilanla birlikte ikinci etap başvuruları alınacak.

ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

Hangi Kadro ve Branşlarda Alım Yapılacak?

Bakan Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda geniş bir branş yelpazesinin yer alacağını belirtti. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşirelik ve diğer sağlık meslek grupları için pozisyonlar açılacak. Alımlar KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına göre gerçekleştirilecek. Detaylı kadro ve branş dağılımı ise ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi başvuru kılavuzunda netlik kazanacak.

ÖSYM giriş Sağlık Bakanlığı kılavuzu 2025 | 19 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar ve branşlar neler?

19 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre mayıs ayında başvurular alınacak ve atamalar kısa sürede sonuçlandırılacak. Böylece, yeni atanan sağlık personelleri yaz aylarında görevlerine başlayabilecek.