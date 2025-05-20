Kadraj Galeri Kadraj İkon Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınan başvurular sonrası gözler şimdi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki öğretmen il içi atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:22
Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sona yaklaştı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler atama sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla öğrenebilecek. Söz konusu atama süreci yalnızca tercihe bağlı değil aynı zamanda sıraya dayalı yer değişikliklerini de kapsıyor. Gözler şimdi MEBBİS ekranında.

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Atamalar 20 Mayıs'ta Yapılacak

İl içi isteğe bağlı atama sonuçları, MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) internet adreslerinden sorgulanabilecek.

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yerleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenler, ilişik kesme işlemleri için hazırlıklara başlayacak.

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

İlişik Kesme Tarihi: 27 Haziran
Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri için belirlenen ilk tarih 27 Haziran 2025. Bu tarihten itibaren yeni görev yerlerine geçiş süreci resmen başlayacak.

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

İlgili öğretmenler bu tarihte tebligat alarak kadrolarını devredecek ve yeni görev yerlerine uyum sürecine girecekler.