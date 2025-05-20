Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı: 2025 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınan başvurular sonrası gözler şimdi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki öğretmen il içi atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:22