Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayette kan donduran detaylar

Ardından sanığın kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.