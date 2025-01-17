Öğretmen eşini ve bacanağını katletmişti! Çifte cinayette kan donduran detaylar
Adana'da, 27 yaşındaki eşi Hatice Çelik ile bacanağı 30 yaşındaki Murat Akdöker'i katledip 2 kişiyi de yaralayan 29 yaşındaki Gökhan Çelik, hakim karşısına çıktı. Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını öğrendiğini ifade eden sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 12:32