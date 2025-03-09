Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için toplamda 4500 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için geri sayım başladı. OGM'de çalışmak isteyen adaylar belirlenen kadro ve branşlar için başvurularını 10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Peki başvurular nasıl yapılacak ve adayların taşıması gereken şartlar neler? İşte işçi alımına dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:55
OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için toplamda 4500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul edilecek. Alımlar çeşitli meslek gruplarındaki açık pozisyonlara yönelik olacak. Adayların başvurularını nasıl yapacakları, başvuru şartları ve diğer detaylar ise merak konusu oldu.

OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. OGM tarafından ilan edilen pozisyonlar için başvurular sadece bu platform üzerinden kabul edilecek. Başvurular 10 Mart'ta başlayacak ve 14 Mart'ta sona erecek.

OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

OGM İşçi Alımı İçin Hangi Pozisyonlar Açık?

Bu yılki alımda, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi birçok farklı meslek kolunda alım yapılacak.

OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanları inceleyerek uygun pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, adayların sürece dahil olabilmesi için mutlaka taşıması gereken koşulları içeriyor. İşte OGM işçi alımı başvuru şartları:

Türk Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adayların, Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Çalışabilmesi ve Mesleklerini Serbestçe Yapabilmesi Kanunu'na uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.