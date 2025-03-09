OGM 4500 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | 2025 OGM personel alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için toplamda 4500 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için geri sayım başladı. OGM'de çalışmak isteyen adaylar belirlenen kadro ve branşlar için başvurularını 10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Peki başvurular nasıl yapılacak ve adayların taşıması gereken şartlar neler? İşte işçi alımına dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:55