Kadraj Galeri Kadraj İkon OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kamu sektöründeki istihdam olanaklarını artırmak için yeni personel alım ilanları yayımladı. OGM taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 252 daimi işçi alırken DMO ise Teftiş Kurulu Başkanlığı için 5 müfettiş yardımcısı alacak. İşte işçi alımına dair merak edilen şartlar ve başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:13
OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 252 daimi işçi alacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. İlanla birlikte OGM farklı branşlarda çalışma yapacak personel ihtiyacını karşılamak için başvuruları kabul etmeye başladı.

OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Başvurulacak Pozisyonlar ve Sayılar

OGM'nin ilanına göre, taşra teşkilatında çalışacak personel alımına dair detaylı bilgiler de paylaşıldı. Alınacak 252 daimi işçinin pozisyonları ve sayıları şu şekilde sıralandı:

200 Arazöz Şoförü
17 Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi

OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

8 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
10 Otomotiv Elektrikçisi

OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

9 Otomotiv Kaporta İşçisi
4 Kaynakçı

OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

3 Oto Bakım ve Onarımcısı
1 Lastik Tamircisi