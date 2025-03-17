OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 252 daimi işçi alacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. İlanla birlikte OGM farklı branşlarda çalışma yapacak personel ihtiyacını karşılamak için başvuruları kabul etmeye başladı.