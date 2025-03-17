OGM 252 daimi işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? Kadrolar...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kamu sektöründeki istihdam olanaklarını artırmak için yeni personel alım ilanları yayımladı. OGM taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 252 daimi işçi alırken DMO ise Teftiş Kurulu Başkanlığı için 5 müfettiş yardımcısı alacak. İşte işçi alımına dair merak edilen şartlar ve başvuru detayları.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:13