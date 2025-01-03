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Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

3 Ocak Cuma günü (bugün) açıklanan enflasyon verileri ile askeri personel maaşları da belli oldu. Peki, 2025 Ocak zammı ile jandarma, astsubay, uzman çavuş, subay maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile şekillenen askeri personel maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:54
Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

3 Ocak 2025 (bugün) enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlı askeri personel maaşları da belli oldu. Peki, Jandarma, astsubay, uzman çavuş, subay maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaş verileri...

Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

ZAMLI ASKERİ PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2025 maaş verileri netleştiğinden haberimizde yer alacaktır. Detaylar geliyor...

Jandarma:

Astsubay:

Uzman çavuş:

Subay:

Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

JANDARMA BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın subay ve astsubay başvuru kabulü ve personel alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru kılavuzunda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yaş şartı: 1 Ocak 2021 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (Lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar için bu sınır 32 yaş),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevde olmamış ya da görevden çıkarılmamış olmak.

Adayların başvuru tarihleri ve şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı bulunuyor. Çifte vatandaşlık durumu olan adaylar başvurabilir, ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olduklarında diğer vatandaşlıklarını terk etmeleri gerekmektedir.

Cinsiyet ve Yaş Şartları:

Harp Okullarına kadın ve erkek adaylar alınırken, Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek adaylar kabul edilecektir.

Harp Okulları için adayın 01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 20 yaşında).

Astsubay Meslek Yüksekokulları için adayın 01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 21 yaşında).

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru ücreti

Öğrenci belgesi veya lise diploması

Sağlık raporu

Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

UZMAN ÇAVUŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Çavuş ne anlama geliyor?

Uzman Çavuş; en az lise mezunu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir.

Uzman Çavuş Olmak İçin Gereken Şartlar Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir.

Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler, uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.