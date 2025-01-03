Ocak 2025 askeri personel maaşı: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları

UZMAN ÇAVUŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Çavuş ne anlama geliyor?

Uzman Çavuş; en az lise mezunu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir.

Uzman Çavuş Olmak İçin Gereken Şartlar Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir.

Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler, uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.