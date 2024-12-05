New York Post'tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalar kemik hastalığına zemin hazırlıyor! Meğer diz ağrısı...

NYU Langone'da kalça ve diz rekonstrüksiyonu uzmanı Dr. Vinay K. Aggarwal, "Osteoartrit en çok kalça eklemlerinde, kasık ve kalça yanlarında ağrıya, diz eklemlerinde ise dizin ön, yan veya arka kısımlarında ağrıya neden olur" açıklamasında bulundu. Araştırmalara göre vücut ağırlığındaki her fazla kilo diz eklemlerine dört ila altı kat daha fazla baskı uygular.