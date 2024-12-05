Kadraj Galeri Kadraj İkon New York Post'tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalar kemik hastalığına zemin hazırlıyor! Meğer diz ağrısı...

New York Post'tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalar kemik hastalığına zemin hazırlıyor! Meğer diz ağrısı...

Ultra işlenmiş gıdalar obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının yanı sıra kemik sağlığını da tehdit ediyor. Yeni bir araştırma bu gıdaların diz osteoartriti riskini artırabileceğini ortaya koydu. Özellikle uyluk kaslarındaki yağ oranıyla ilişkilendirilen bu risk diyet seçimlerinin kemik ve eklem sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:15
New York Post’tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalardan uzak durun! Kemik hastalığına neden oluyor

Ultra işlenmiş gıdalar (UPF'ler) artık sadece obezite, diyabet, kalp hastalığı, depresyon ve bunama gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiyor. Bu gıdaların diz osteoartriti gibi ciddi bir kemik hastalığının gelişiminde de rol oynayabileceği öne sürüldü.

New York Post’tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalardan uzak durun! Kemik hastalığına neden oluyor

Önceki araştırmalar, paketli atıştırmalıklar, şekerli içecekler, seri üretim ekmekler, meyveli yoğurtlar, bazı kahvaltı gevrekleri ve et alternatiflerini içeren UPF'lerin, erken ölüm riskini artırabileceğini dahi göstermişti. Ancak yeni bir araştırma bu riskin yanı sıra UPF'lerin diz ekleminde ağrılı bir sürece yol açabileceğine dikkat çekiyor.

New York Post’tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalardan uzak durun! Kemik hastalığına neden oluyor

Osteoartrit ve UPF'lerin Etkisi

En yaygın artrit türü olan osteoartrit, esas olarak kemiklerin uçlarındaki koruyucu kıkırdak tabakasının aşınmasıyla ortaya çıkar. Bu durum bir lastik dişinin zamanla aşınmasına benzetilebilir.

New York Post’tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalardan uzak durun! Kemik hastalığına neden oluyor

NYU Langone'da kalça ve diz rekonstrüksiyonu uzmanı Dr. Vinay K. Aggarwal, "Osteoartrit en çok kalça eklemlerinde, kasık ve kalça yanlarında ağrıya, diz eklemlerinde ise dizin ön, yan veya arka kısımlarında ağrıya neden olur" açıklamasında bulundu. Araştırmalara göre vücut ağırlığındaki her fazla kilo diz eklemlerine dört ila altı kat daha fazla baskı uygular.

New York Post’tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalardan uzak durun! Kemik hastalığına neden oluyor

Araştırmanın Detayları

Bugün Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) yıllık toplantısında sunulan çalışmada UPF tüketimi ile uyluk kaslarındaki yağ miktarı arasındaki ilişki incelendi.

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