New York Post'tan yeni araştırma: İşlenmiş gıdalar kemik hastalığına zemin hazırlıyor! Meğer diz ağrısı...
Ultra işlenmiş gıdalar obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının yanı sıra kemik sağlığını da tehdit ediyor. Yeni bir araştırma bu gıdaların diz osteoartriti riskini artırabileceğini ortaya koydu. Özellikle uyluk kaslarındaki yağ oranıyla ilişkilendirilen bu risk diyet seçimlerinin kemik ve eklem sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:15