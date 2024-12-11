Kadraj Galeri Kadraj İkon New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

Yaşlandıkça beyin sağlığını korumak demans gibi hastalıkların önlenmesi için önemli bir adımdır. Uzmanlar fiziksel aktivite, kalp dostu bir diyet, düzenli sosyal etkileşimler ve zihinsel uyarılma gibi basit ama etkili alışkanlıkların beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. 4 farklı yöntemle birlikte beyin hacmindeki küçülme hızını yavaşlatmak ve zihinsel sağlığı uzun süre korumak mümkün.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:26
New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

Yaşlandıkça beyinlerimizde kaçınılmaz bir küçülme meydana gelir. Beyin hacmindeki bu kaybı tersine çevirmenin bir yolu olmasa da zihinsel ve fiziksel sağlığımıza öncelik vererek bunu engellemeyi potansiyel olarak mümkün kılabiliriz.

New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

NYU Langone Health'te bir nörolog ve demans uzmanı olan Dr. Arjun Masurkar, yaşlandıkça sağlıklı bir zihin korumak için dört önemli öneri paylaştı.

New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

Fiziksel Olarak Aktif Olun

Hareketsiz bir yaşam tarzı beraberinde getirdiği fiziksel, sosyal ve zihinsel hareketsizlikle birlikte beynimize yapabileceğimiz en kötü şeylerden biridir. Aerobik egzersiz yaptığımızda kalbimiz beyne daha fazla kan pompalar.

New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

Bu da beynimizi sağlıklı tutmak için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşır.

New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!

Düzenli aerobik egzersiz yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi beyni etkileyebilecek hastalıkların riskini de önemli ölçüde düşürmüştür.

Beyin sağlığını destekleyen bazı iyi egzersizler şunlardır:

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