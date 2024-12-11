New York Post duyurdu: Bunama riskinizi azaltmanın 4 basit yolu!
Yaşlandıkça beyin sağlığını korumak demans gibi hastalıkların önlenmesi için önemli bir adımdır. Uzmanlar fiziksel aktivite, kalp dostu bir diyet, düzenli sosyal etkileşimler ve zihinsel uyarılma gibi basit ama etkili alışkanlıkların beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. 4 farklı yöntemle birlikte beyin hacmindeki küçülme hızını yavaşlatmak ve zihinsel sağlığı uzun süre korumak mümkün.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:26