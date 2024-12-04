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New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Bazı yaygın yemek alışkanlıkları sağlık açısından risk taşıyabiliyor. Özellikle bazı besinlerin yeniden ısıtılmasıyla ilgili önemli noktalar öne çıkıyor. Bu gıda maddelerinin yüksek ısıda tekrar ısıtılmasının içeriklerinde tehlikeli bileşiklerin oluşmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar tüketicilerin bazı alışkanlıklardan kaçınmalarını öneriyor. İşte sağlığınızı tehlikeye atan o besinler...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:37
New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Vücudunuzu korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme biçimi uzun vadede pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olabilir. Ancak her gün sofralarda yer bulan bazı besinler ve yeme alışlanlıklarınız sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir.

New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

New York Post gazetesi bu zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaşarak tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmemiz gerektiğine dikkat çekiyor.

New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Diyetisyen Harini Bala'ya göre ıspanak nitratlar içerir ve yapılan araştırmalar bu seviyelerin pişirme sırasında arttığını göstermektedir.

New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Yüksek ısıda örneğin ıspanağı yeniden ısıttığınızda nitratlar nitrozaminlere dönüşür. Bu bileşikler kanserle ilişkilendirilmiştir.

New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Bala, TikTok'ta 149.000'den fazla görüntülenme alan bir videosunda"Lütfen ıspanağınızı yeniden ısıtmayın, onları pişirdiğiniz anda hemen yiyin" diyerek uyarıda bulundu ve yeniden ısıtılan sebzede bulunan bileşiklerin "toksik" olduğunu söyledi.

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