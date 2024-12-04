New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor

Vücudunuzu korumak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme biçimi uzun vadede pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olabilir. Ancak her gün sofralarda yer bulan bazı besinler ve yeme alışlanlıklarınız sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir.