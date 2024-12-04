New York Post duyurdu: Bu 3 yiyeceği sakın mikrodalgada ısıtmayın! Adeta zehir saçıyor
Bazı yaygın yemek alışkanlıkları sağlık açısından risk taşıyabiliyor. Özellikle bazı besinlerin yeniden ısıtılmasıyla ilgili önemli noktalar öne çıkıyor. Bu gıda maddelerinin yüksek ısıda tekrar ısıtılmasının içeriklerinde tehlikeli bileşiklerin oluşmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar tüketicilerin bazı alışkanlıklardan kaçınmalarını öneriyor. İşte sağlığınızı tehlikeye atan o besinler...
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:37