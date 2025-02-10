Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe" (Büyük Felaket), yıllardır süregelen bir trajediyi ifade ediyor. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan süreç Filistin halkı için tarifsiz acıların, kayıpların ve işgalin başlangıcı oldu.