Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?
Başkan Erdoğan Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de devam eden saldırılara sert tepki gösteren Erdoğan, "Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir." dedi. Bu gelişmeler sonrası Nekbe hakkında aramalar hız kazandı.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:23