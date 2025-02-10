Kadraj Galeri Kadraj İkon Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Başkan Erdoğan Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de devam eden saldırılara sert tepki gösteren Erdoğan, "Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir." dedi. Bu gelişmeler sonrası Nekbe hakkında aramalar hız kazandı.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:23
Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Filistin halkı Deyr Yasin'de yaşanan katliamı ve ardından gelen büyük felaketi unutmadı. 9 Nisan 1948'de, Kudüs yakınlarındaki Deyr Yasin köyüne baskın düzenleyen Siyonist militan gruplar, 600'e yakın Filistinliye saldırdı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli vahşice katledildi. Bu katliam Filistin tarihinde "Nekbe" olarak anılan büyük felaketin habercisiydi.

Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe" (Büyük Felaket), yıllardır süregelen bir trajediyi ifade ediyor. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan süreç Filistin halkı için tarifsiz acıların, kayıpların ve işgalin başlangıcı oldu.

Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Bir Günde Mülteci Olan Bir Milyona Yakın Filistinli

İsrail'in kuruluşuyla birlikte yaklaşık 957 bin Filistinli, evlerinden zorla çıkarılarak mülteci konumuna düştü. İsrail ordusunun saldırıları ve sistematik işgali sonucu 675 Filistin köyü ve kasabası tamamen yok edildi. Filistin halkının tarihi, sosyal ve kültürel dokusu geri dönülemez biçimde zarar gördü.

Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

Filistin Topraklarının %85'i İşgal Edildi

Nekbe'den bu yana işgal alanını genişleten İsrail, şu an 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumda. Filistinliler ise sadece %15'lik bir alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Nekbe: Büyük Felaket nedir, ne anlama geliyor? Nekbe gününde neler yaşandı?

İsrail ayrıca 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor. Uluslararası hukuka aykırı olan bu genişleme, Filistin halkının yaşam alanlarını daraltırken, sürekli baskı altında yaşamalarına sebep oluyor.