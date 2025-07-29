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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri, 2025 Temmuz ayı itibarıyla başladı. Henüz ödeme yapmayan araç sahipleri, MTV 2. taksit son ödeme tarihini ve ödeme yöntemlerini merak ediyor. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2025 yılı MTV tutarları geçen yıla göre önemli oranda arttı. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl ödenir? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.07.2025 13:44
MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başladı. Araç sahipleri için kritik öneme sahip olan bu ödeme dönemi, 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Ödeme kanalları çeşitlenirken, vatandaşların dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları da büyük önem taşıyor.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

MTV Ödemelerinde Son Gün Yaklaşıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil ediliyor. 2025 yılının ilk taksiti 31 Ocak'ta sona ermişti. Şimdi gözler temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksitlerde.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl MTV'yi %43,93 oranında yeniden değerleme artışıyla güncelledi. Böylece önceki yıllara kıyasla bazı araçların vergi tutarlarında kayda değer artışlar yaşandı.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

Ödemeler Nereden ve Nasıl Yapılabilir?
MTV ödemeleri için farklı kanallar kullanılabiliyor. Bu sayede vatandaşların yoğunluk yaşamadan işlemlerini tamamlamaları hedefleniyor.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

GİB Mobil Uygulaması

e-Devlet Kapısı

Anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları

Vergi dairesi vezneleri

PTT şubeleri ve PttMatik'ler

GİB üzerinden yapılacak işlemlerde kredi kartı, banka kartı ve bazı yabancı bankalara ait kartlar da ödeme için kullanılabiliyor.