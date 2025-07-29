MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri, 2025 Temmuz ayı itibarıyla başladı. Henüz ödeme yapmayan araç sahipleri, MTV 2. taksit son ödeme tarihini ve ödeme yöntemlerini merak ediyor. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2025 yılı MTV tutarları geçen yıla göre önemli oranda arttı. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl ödenir? Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 29.07.2025 13:44