MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve e-Devlet ekranı 2025: Temmuz ayı MTV borcu nasıl ödenir?

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başladı. Araç sahipleri için kritik öneme sahip olan bu ödeme dönemi, 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Ödeme kanalları çeşitlenirken, vatandaşların dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları da büyük önem taşıyor.