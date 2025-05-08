Kadraj Galeri Kadraj İkon MSÜ PERTEM TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

MSÜ PERTEM TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) tercih sonuçları, adaylar için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları adayların kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleşecek öğrencilerin isimleri de bu sonuçlarla birlikte belli olacak.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:26
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları 2025 yılı için tercih işlemlerini tamamladı ve gözler MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hayaliyle yapılan tercihler, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

MSÜ Tercih Sonuçları Bekleniyor
MSÜ adayları, 2025 yılı için tercihlerini 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında yaptı. Bu süreçte adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihler yaparak, üniversiteye yerleşme şanslarını artırmaya çalıştılar. Şimdi ise tüm gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

Edinilen bilgilere göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri Henüz Belirlenmedi

MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra, sıradaki adım olan 2. seçim aşaması için hazırlıklar başlayacak. Geçtiğimiz yıl, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması, 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...

Bu yıl da benzer bir tarihte yani Haziran ayı başlarında MSÜ mülakatlarının başlaması bekleniyor. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz kesin tarih açıklanmadı.