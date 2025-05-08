MSÜ PERTEM TERCİH SONUÇLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonucu açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava Harp Okulları...
2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) tercih sonuçları, adaylar için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları adayların kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleşecek öğrencilerin isimleri de bu sonuçlarla birlikte belli olacak.
Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:24