MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Yerleştirmede Hangi Kriterler Geçerli?

MSÜ tercih sonuçlarının belirlenmesinde, adayların 2025 MSÜ Sınavı'ndan aldıkları puan, tercih sıralamaları ve Aday Değerlendirme Puanı temel kriter olarak ele alınacak. Öğrenciler, puan üstünlüğüne göre ve tercih öncelikleri dikkate alınarak Harp Okulları ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirilecek.

Yerleşen adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat ve sağlık raporu gibi aşamalardan geçerek ikinci seçim sürecine dahil olacak.