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MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından başlayan tercih süreci tamamlandı. 2025 yılı için askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce genç sınav puanları doğrultusunda tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki 2025-MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:10
MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinde sona yaklaşılırken Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarını hedefleyen binlerce aday gözünü sonuçların ilan edileceği tarihe çevirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar değerlendirme sürecinin ardından alacakları yerleştirme bilgileri için sabırsızlıkla bekleyişini sürdürüyor.

MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

MSÜ Tercih Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen askeri öğrenci alımı sürecinin önemli bir ayağını oluşturan tercih işlemleri 24 Mart 2025 tarihinde başlamıştı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına eğitim alacak subay ve astsubay adayları için tercih başvuruları 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Bu tarihe kadar tercihini yapmayan adaylar sistem üzerinden işlem gerçekleştiremeyecek. Başvurusunu tamamlayan adayların bir sonraki gündem maddesi ise tercih sonuçlarının ilanı olacak.

MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 MSÜ tercih sonuçlarının, geçmiş yılların takvimine paralel şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde adaylara bilgilendirme yapılacak.

Sonuçlar yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden aday T.C. kimlik numarası ve şifresiyle erişime açılacak. Herhangi bir fiziki sonuç bildirimi yapılmayacak.

MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Yerleştirmede Hangi Kriterler Geçerli?

MSÜ tercih sonuçlarının belirlenmesinde, adayların 2025 MSÜ Sınavı'ndan aldıkları puan, tercih sıralamaları ve Aday Değerlendirme Puanı temel kriter olarak ele alınacak. Öğrenciler, puan üstünlüğüne göre ve tercih öncelikleri dikkate alınarak Harp Okulları ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirilecek.

Yerleşen adaylar, daha sonra fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat ve sağlık raporu gibi aşamalardan geçerek ikinci seçim sürecine dahil olacak.