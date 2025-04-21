MSÜ 2025 tercih başvuru sonuçları: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından başlayan tercih süreci tamamlandı. 2025 yılı için askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce genç sınav puanları doğrultusunda tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki 2025-MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:10