MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
2025 yılı Mayıs celbi için geri sayım başladı. Askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdüren binlerce yükümlü sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve askerlik yerlerini nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Tercih işlemlerini 28 Şubat'a kadar tamamlayan er, yedek subay ve astsubay adayları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevrildi.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:14