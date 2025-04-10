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MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2025 yılı Mayıs celbi için geri sayım başladı. Askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdüren binlerce yükümlü sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve askerlik yerlerini nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Tercih işlemlerini 28 Şubat'a kadar tamamlayan er, yedek subay ve astsubay adayları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevrildi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:14
MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı celp ve sevk dönemlerine ilişkin takvimi paylaştı. Mayıs celbine tabi yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürerken askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sevk belgelerinin nasıl alınacağı da merak ediliyor.

MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Sınıflandırma Sonuçları

MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı Mayıs celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki tüm yükümlüler, bu tarihten itibaren askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Sevkler 8 Mayıs'ta Başlıyor

grup yedek subay ve astsubay adaylarının sevk işlemleri, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Bu gruba dahil olanlar, e-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden sevk belgelerini 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren alabilecek.

Er statüsünde yer alan 2. ve 3. grup yükümlüler ise sevk tarihlerinden en geç 10 gün önceye kadar sevk belgelerine ulaşabilecek. Belgeler e-Devlet sistemi üzerinden veya bizzat askerlik şubelerine gidilerek alınabilecek.

MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2025 Yılı Celp ve Sevk Takvimi
Ağustos 2025 Celp Dönemi

Sınıflandırma Başvurusu İçin Son Tarih: 31 Mayıs 2025

Sevk Tarihleri:

Yedek Subay/Yedek Astsubay: 7 Ağustos

Er: 7 Ağustos, 4 Eylül, 2 Ekim

Kasım 2025 Celp Dönemi

Sınıflandırma Başvurusu İçin Son Tarih: 31 Ağustos 2025

Sevk Tarihleri:

Yedek Subay/Yedek Astsubay: 6 Kasım

Er: 6 Kasım, 4 Aralık, 8 Ocak

MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)