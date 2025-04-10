MSB ile askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Sevkler 8 Mayıs'ta Başlıyor

grup yedek subay ve astsubay adaylarının sevk işlemleri, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Bu gruba dahil olanlar, e-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden sevk belgelerini 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren alabilecek.

Er statüsünde yer alan 2. ve 3. grup yükümlüler ise sevk tarihlerinden en geç 10 gün önceye kadar sevk belgelerine ulaşabilecek. Belgeler e-Devlet sistemi üzerinden veya bizzat askerlik şubelerine gidilerek alınabilecek.