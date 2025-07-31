Kadraj Galeri Kadraj İkon MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 3.097 sürekli işçi için başvuru süreci sona erdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25–29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki MSB işçi alımı kurası ne zaman, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:25
MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılı işçi alımı kura çekimi tarihini resmen duyurdu. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından organize edilen kura çekimi Ankara'da yapılacak.

MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Kura Çekimi Ne Zaman?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Cebeci'deki merkezinde, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/Ankara adresinde düzenlenecek.

MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

14 Ağustos Perşembe günü sabah saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak olan kura, bakanlık tarafından duyurulan işçi alımlarının resmi başlangıcı olacak.

MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Hangi Meslek Gruplarından İşçi Alımı Yapılacak?

Bakanlık, çok sayıda farklı meslek grubundan işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak meslek grupları şu şekilde sıralanıyor:

Şoför

Ambalajcı

MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi

Saraç

Kaynak Teknisyeni