MSB 3.097 işçi alımı İŞKUR kura tarihi 2025: MSB sürekli işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 3.097 sürekli işçi için başvuru süreci sona erdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25–29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki MSB işçi alımı kurası ne zaman, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:25