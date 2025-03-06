Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?
Çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için büyük önem taşıyan mobbing son yıllarda iş yerlerinde giderek daha fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Çalışanların kişilik haklarına zarar veren, onları iş yerinde yalnızlaştıran ve ruhsal açıdan yıpratan mobbing davranışları iş hayatının önemli sorunlarından biri haline gelmişti. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelgeyle birlikte mobbingle mücadelede atılacak adımlar ve alınacak önlemler netleşti.
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:47