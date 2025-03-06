Kadraj Galeri Kadraj İkon Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için büyük önem taşıyan mobbing son yıllarda iş yerlerinde giderek daha fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Çalışanların kişilik haklarına zarar veren, onları iş yerinde yalnızlaştıran ve ruhsal açıdan yıpratan mobbing davranışları iş hayatının önemli sorunlarından biri haline gelmişti. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelgeyle birlikte mobbingle mücadelede atılacak adımlar ve alınacak önlemler netleşti.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:47
Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge, iş yerlerinde mobbingi önlemeye yönelik önemli adımlar atılacağını duyurdu. Bu genelge çalışanların iş yerlerinde daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmesini sağlamayı hedefliyor. 7 maddeden oluşan genelge psikolojik tacizle mücadeleye dair kapsamlı bir çerçeve çiziyor.

Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Mobbingin Önlenmesi ve Çalışan Hakları

Genelgede iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik bir şekilde uygulanan mobbingin önlenmesinin kritik bir önem taşıdığı vurgulandı. Mobbing, çalışanların psikolojik sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olarak kabul edilirken, işverenlere ve yöneticilere önemli sorumluluklar yüklendi.

Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Mobbinge Maruz Kalanlar Nerelere Başvurabilir?
Mobbinge uğrayan çalışanlar, haklarını savunmak için çeşitli başvuru platformlarına başvurabilecekler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi iletişim kanalları, çalışanların yaşadıkları sorunları dile getirebileceği önemli başvuru noktaları olarak belirtiliyor.

Mobbing genelgesi içeriği ve kapsamı | Mobbing nedir, nasıl kanıtlanır? Yeni genelge ile neler değişecek?

Bu başvurular, mobbing mağdurlarının sorunlarını duyurabilmesi ve çözüm arayabilmesi adına büyük bir fırsat sunuyor.