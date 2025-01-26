Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da huzur-u ilahiye yükseldiği bu mübarek gece duaların ve ibadetlerin yoğunlaştığı, manevi değeri yüksek bir gün olarak kabul ediliyor. Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar özellikle oruç ibadeti hakkında detaylı bilgi arıyor.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 08:51