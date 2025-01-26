Kadraj Galeri Kadraj İkon Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da huzur-u ilahiye yükseldiği bu mübarek gece duaların ve ibadetlerin yoğunlaştığı, manevi değeri yüksek bir gün olarak kabul ediliyor. Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar özellikle oruç ibadeti hakkında detaylı bilgi arıyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 08:51
Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

Bu mübarek gece beş vakit namazın farz kılındığı ve müminler için İlahi lütufların bağışlandığı özel bir zaman dilimidir. Miraç Kandili'ni ibadetlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar bu geceye gündüzünde oruç tutarak hazırlanmayı tercih ediyor.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır.

"Bir Müslüman'ın 27. Gecesi namaz, istiğfar, tesbih ve dua ile geçirdiği gecenin ardından oruç tutması da ameldir ve anlıyoruz ki sevabı büyüktür. Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? 26 Ocak iftar vakti 2025!

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet'te yer alan bilgiye göre "Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.