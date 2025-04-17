Mimar Sinan'ı büyüleyen Mihmirah Sultan'ın güzellik sırrı: Osmanlı kadınları parlak cilt için nesiller boyu onu kullandı
Tarih boyunca güzellik anlayışı pek çok kültürde farklı şekillerde kendini göstermiştir. Ancak her dönemde insanlar sağlıklı bir cilt ve estetik bir görünüm elde etmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu arayış özel bir ürünle pekişmiş durumda. İşte Osmanlı sultanlarının yanlarından ayırmadığı o özel çiçek...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:47