Mimar Sinan’ı büyüleyen Mihmirah Sultan’ın güzellik sırrı: Osmanlı kadınları parlak cilt için nesiller boyu onu kullandı

Asırlardır güzelliğin sembolü olan gül yalnızca kokusuyla değil şifasıyla da ön planda. Osmanlı saraylarında sultanların güzellik ritüellerinin vazgeçilmezlerinden biri olan gül suyu, bugün hala doğallığı ve etkili bakımıyla cilt bakım rutinlerinin yıldızı olmaya devam ediyor. Cilt üzerinde sağladığı çok yönlü faydalarla hem estetik hem de sağlık açısından eşsiz bir ürün olan gül suyu doğal içerikli bakım arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.