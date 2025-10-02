Kadraj Galeri Kadraj İkon Milyonların beklediği 11. Yargı Paketi'nde son viraj! Af çıkacak mı?

Kamuoyunun gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla yeniden öne çıktı. Bakan Tunç infaz sistemine ilişkin taleplerin değerlendirildiğini belirtirken af beklentilerine ilişkin soruları da yanıtladı. Tunç, 'Af anlamına gelecek hiçbir düzenlememiz yok' ifadelerini kullanarak, paketin temel amacının toplumsal güvenliği sağlamak ve ceza adaletini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği belli oldu mu, af gelecek mi? İşte yeni yargı paketine dair merak edilen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:56
Adalet sisteminde kritik bir adım olarak beklenen 11. Yargı Paketi, kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paketin taslak çalışmaları hakkında yaptığı son açıklamalarda merakla beklenen "Genel af çıkacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Tunç, af anlamına gelecek herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirterek paketle birlikte öncelikli hedefin toplumsal güvenliği sağlamak ceza adaletini güçlendirmek ve bilişim suçlarına karşı caydırıcılığı artırmak olduğunu vurguladı.

11. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği

Yeni yargı paketinin taslak çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paketin öncelikli hedeflerinden birinin toplumsal huzuru tehdit eden eylemler olduğunu söyledi. Özellikle düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kutlama günlerinde havaya ateş açılması ile ilgili düzenlemeler öne çıkıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi kurusıkı silahlarla veya gerçek silahlarla ateş açılması müstakil suç olarak değerlendirilecek. Bu tür eylemler vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor ve cezai yaptırımı zorunlu kılıyor."

Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışlar da suç kapsamına alınacak. Bu madde ile özellikle şehir içi güvenlik ve toplumsal düzenin korunması hedefleniyor.

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Düzenleme

Bakan Tunç, çocuklara ilişkin düzenlemelere de değindi. Mevcut yasalar çerçevesinde 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını belirten Tunç, 12-15 ve 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ceza indirimlerinin uygulandığını hatırlattı. "Yaş büyüdükçe ceza indirim oranının azalmasına yönelik bir değişiklikten söz edebiliriz. Çocukların topluma kazandırılması ve suç işleme eğilimlerinin önlenmesi temel hedefimizdir."