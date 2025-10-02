Adalet sisteminde kritik bir adım olarak beklenen 11. Yargı Paketi, kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paketin taslak çalışmaları hakkında yaptığı son açıklamalarda merakla beklenen "Genel af çıkacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. Tunç, af anlamına gelecek herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirterek paketle birlikte öncelikli hedefin toplumsal güvenliği sağlamak ceza adaletini güçlendirmek ve bilişim suçlarına karşı caydırıcılığı artırmak olduğunu vurguladı.