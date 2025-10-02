Milyonların beklediği 11. Yargı Paketi'nde son viraj! Af çıkacak mı?
Kamuoyunun gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla yeniden öne çıktı. Bakan Tunç infaz sistemine ilişkin taleplerin değerlendirildiğini belirtirken af beklentilerine ilişkin soruları da yanıtladı. Tunç, 'Af anlamına gelecek hiçbir düzenlememiz yok' ifadelerini kullanarak, paketin temel amacının toplumsal güvenliği sağlamak ve ceza adaletini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Peki, 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği belli oldu mu, af gelecek mi? İşte yeni yargı paketine dair merak edilen ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:56