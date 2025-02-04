Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı! Çenesi kırıldı! Kendini ayakkabı çekeceği ile savundu! O anlar kamerada
İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir camide bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi olan 38 yaşındaki Osman Amaç'ı yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:07