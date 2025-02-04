Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum.