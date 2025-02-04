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Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı! Çenesi kırıldı! Kendini ayakkabı çekeceği ile savundu! O anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir camide bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi olan 38 yaşındaki Osman Amaç'ı yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:07
Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı

Kan donduran olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'da bulunan Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi.

Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı

ÖZDEN'İ UYARDI

Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

Dünya şampiyonu kick bokscu cami görevlisini dövdü

Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı

AYAKKABI ÇEKECEĞİ İLE KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞTI

Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı

ÇENESİ KIRILDI

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını fark eden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

Milli boksör camide temizlik görevlisine saldırdı

Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum.