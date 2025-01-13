Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

13 Ocak 2025 haftasında %50'nin üzerinde mevduat faiz oranları sunan bankalar, tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?