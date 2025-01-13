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Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

13 Ocak 2025 haftasında %50'nin üzerinde mevduat faiz oranları sunan bankalar, tasarruf sahiplerinin dikkatini çekiyor. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.01.2025 20:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:20
Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı öncesinde, mevduat faiz oranlarında rekabet hız kesmiyor. %53'e kadar çıkan oranlarla tasarruf sahipleri, yatırımlarında rekor seviyede getiri elde edebiliyor.

Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

💰 ODEA

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.120 TL

Vade Sonu Tutar: 520.120 TL

🏦 YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 17.950 TL

Vade Sonu Tutar: 517.950 TL

Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

🏛️ TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 15.386 TL

Vade Sonu Tutar: 515.386 TL

💵 TEB

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 20.120 TL

Vade Sonu Tutar: 520.120 TL

Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

🌐 ENPARA.COM

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 15.780 TL

Vade Sonu Tutar: 515.780 TL

📱 ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 19.726 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726 TL

Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

🌊 DENİZBANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 18.542 TL

Vade Sonu Tutar: 518.542 TL

🏢 GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 18.147 TL

Vade Sonu Tutar: 518.147 TL

🍒 FİBABANKA KİRAZ HESAP

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 19.726 TL

Vade Sonu Tutar: 519.726 TL