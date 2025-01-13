Mevduat güncel faiz oranı! 500 Bin ve 1 Milyon TL’nin aylık getirisi açıklandı

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı öncesinde, mevduat faiz oranlarında rekabet hız kesmiyor. %53'e kadar çıkan oranlarla tasarruf sahipleri, yatırımlarında rekor seviyede getiri elde edebiliyor. 💰 ODEA Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 20.120 TL Vade Sonu Tutar: 520.120 TL 🏦 YAPIKREDİ Faiz Oranı: %45,5 Net Kazanç: 17.950 TL Vade Sonu Tutar: 517.950 TL 🏛️ TÜRKİYE İŞ BANKASI Faiz Oranı: %39 Net Kazanç: 15.386 TL Vade Sonu Tutar: 515.386 TL 💵 TEB Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 20.120 TL Vade Sonu Tutar: 520.120 TL 🌐 ENPARA.COM Faiz Oranı: %40 Net Kazanç: 15.780 TL Vade Sonu Tutar: 515.780 TL 📱 ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: %50 Net Kazanç: 19.726 TL Vade Sonu Tutar: 519.726 TL 🌊 DENİZBANK Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 18.542 TL Vade Sonu Tutar: 518.542 TL 🏢 GARANTİ BBVA Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 18.147 TL Vade Sonu Tutar: 518.147 TL 🍒 FİBABANKA KİRAZ HESAP Faiz Oranı: %50 Net Kazanç: 19.726 TL Vade Sonu Tutar: 519.726 TL 1 MİLYON TL İÇİN GÜNCEL MEVDUAT GETİRİSİ 💰 ODEA Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 40.241,1 TL Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL 🏦 TEB (Türk Ekonomi Bankası) Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 40.241,1 TL Vade Sonu Tutar: 1.040.241,1 TL 🍒 Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %50 Net Kazanç: 39.452,05 TL Vade Sonu Tutar: 1.039.452,05 TL 🌊 DenizBank E-Mevduat Faiz Oranı: %47 Net Kazanç: 37.084,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.037.084,93 TL 🏢 Garanti BBVA E-Vadeli Hesap Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 36.295,89 TL Vade Sonu Tutar: 1.036.295,89 TL 🌐 Enpara.com Vadeli Hesap Faiz Oranı: %43 Net Kazanç: 33.928,77 TL Vade Sonu Tutar: 1.033.928,77 TL