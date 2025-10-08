Kadraj Galeri Kadraj İkon Metro İstanbul’da yeni valiz taşıma kuralları 2025: Metroda valiz ağırlık sınırı kaç kilo oldu? Ek ücret uygulaması nasıl olacak?

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro hatlarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Metro İstanbul, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla valiz taşıma kurallarını güncelledi. Artık hem valizlerin ağırlığına hem de boyutuna sınırlama getirildi. Birden fazla valizle yolculuk yapanlardan ise ek ücret alınacak.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, özellikle havalimanı hatları ve turistik bölgelerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenlemeye gitti. Kurumdan yapılan açıklamada metro istasyonlarında ve araçlarda taşınan valizlerin hem ağırlık hem de sayı bakımından kontrol altına alınacağı belirtildi.

Valizlerde Ağırlık Sınırı 30 Kilo

Yeni düzenlemeye göre, metrolara 30 kilogramdan ağır valiz ve yüklerin alınması yasaklandı. Bu kural, çuval, koli gibi tek parça büyük eşyalar için de geçerli olacak.

Bununla birlikte sadece ağırlık değil, boyut sınırı da getirildi. Artık 120x60x50 santimetreyi aşan valiz ve yükler metro istasyonlarına kabul edilmeyecek. Metro İstanbul, bu sınırın hem yolcu güvenliğini hem de araç içi hareket alanını korumak amacıyla belirlendiğini açıkladı.

Ayrıca, kamp tipi büyük sırt çantaları da bu kapsamda "valiz" olarak değerlendirilecek.

Birden Fazla Valiz İçin Ek Ücret Uygulaması

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise valiz sayısına getirilen sınırlama oldu.