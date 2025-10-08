Metro İstanbul’da yeni valiz taşıma kuralları 2025: Metroda valiz ağırlık sınırı kaç kilo oldu? Ek ücret uygulaması nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, özellikle havalimanı hatları ve turistik bölgelerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenlemeye gitti. Kurumdan yapılan açıklamada metro istasyonlarında ve araçlarda taşınan valizlerin hem ağırlık hem de sayı bakımından kontrol altına alınacağı belirtildi.