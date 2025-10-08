Metro İstanbul’da yeni valiz taşıma kuralları 2025: Metroda valiz ağırlık sınırı kaç kilo oldu? Ek ücret uygulaması nasıl olacak?
İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro hatlarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Metro İstanbul, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla valiz taşıma kurallarını güncelledi. Artık hem valizlerin ağırlığına hem de boyutuna sınırlama getirildi. Birden fazla valizle yolculuk yapanlardan ise ek ücret alınacak.
Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:11