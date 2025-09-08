Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den hava durumu raporu: 60 kilometreye kadar çıkacak! İstanbul ve Ankara dahil birçok il için fena geliyor!

Okulların açıldığı haftanın ilk günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar İç Anadolu bölgesinde 3 ila 5 derece azalırken, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar…

YURDUN GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Doğu Karadeniz ile bazı Güneydoğu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Afyonkarahisar, Sinop, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ ALARMI

Rapora göre, başkent Ankara'da yarın itibarıyla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kentin güney ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanakların, Avrupa yakasında ve Boğaz çevresinde yer yer şiddetli olabileceği belirtiliyor.

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ YAŞAMI FELÇ ETTİ

Her iki şehir için de vatandaşlara ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Trafikte aksamalara, şehir içi ulaşımda gecikmelere ve küçük çaplı hasarlara yol açabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

DOĞU KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA RİSK YÜKSEK

Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgede sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekiliyor. İç Anadolu'da ise özellikle Ankara, Çankırı ve çevresinde kuvvetli sağanak ihtimali yüksek. İç Anadolu'nun birçok kentinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek. Özellikle Konya, Eskişehir ve Kayseri'de hissedilen sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.