Meteoroloji'den 13 ile kar alarmı: Yeni yağış sistemi 1 Aralık'ta geliyor! -9 dereceye kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri bugün ülkenin iç ve batı bölgelerinde bulutluluğun artacağını, Kıyı Ege'den Trakya'ya uzanan hat üzerinde ise yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağını ortaya koyuyor. Özellikle Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkisini göstereceği bildiriliyor.