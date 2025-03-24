meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2. dönem 1. ortak sınavların tarihleri ve saatleri açıklandı. Türkiye genelinde 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri için uygulanacak sınavlarda her öğrenciye 40 dakika süre tanınacak. Sınav saatleri tam gün, sabahçı ve öğlenci gruplarına göre farklılık gösterecek.