meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı ikinci dönemine ait 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen 2. dönem 1. ortak sınavların tarihini duyurdu. Önceden olduğu gibi öğrenciler yine ortak sınavlarda belirli derslerden sınav olacaklar. Bu sınavlarda toplam 7 soru sorulacak. Öğrencilere her bir sınav için 40 dakika süre verilecek. Peki 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:47