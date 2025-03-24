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meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı ikinci dönemine ait 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen 2. dönem 1. ortak sınavların tarihini duyurdu. Önceden olduğu gibi öğrenciler yine ortak sınavlarda belirli derslerden sınav olacaklar. Bu sınavlarda toplam 7 soru sorulacak. Öğrencilere her bir sınav için 40 dakika süre verilecek. Peki 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:47
meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2. dönem 1. ortak sınavların tarihleri ve saatleri açıklandı. Türkiye genelinde 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri için uygulanacak sınavlarda her öğrenciye 40 dakika süre tanınacak. Sınav saatleri tam gün, sabahçı ve öğlenci gruplarına göre farklılık gösterecek.

meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Ortak Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

6. sınıf:

Türkçe: 24 Mart 2025

Matematik: 25 Mart 2025

meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7. sınıf:

Türkçe: 27 Mart 2025

Matematik: 28 Mart 2025

meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

9. sınıf:

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart 2025

Matematik: 25 Mart 2025

meb.gov.tr ortak yazılı sonuçları 2025 | MEB 2. dönem 1. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapılmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde olacaktır.