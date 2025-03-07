Meb.gov.tr giriş; BİLSEM sonucuna nereden bakılır? 1-2-3.sınıf BİLSEM sınav sonuçları e okul sorgulama

BİLSEM 2025 Takvimi
BİLSEM süreci, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak önemli aşamaları içeriyor. 2025 yılı takvimine göre, belirli tarihlerde öğrenciler için önemli duyurular yapılacak:
7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak
17-21 Mart 2025: İtirazların değerlendirilmesi
17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
8 Nisan 2025: Öğrencilerin bireysel değerlendirme belgelerinin ilan edilmesi
14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirmelerin yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak
14-25 Temmuz 2025: İtirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: Eğitim hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek
Sonuçların Değerlendirilmesi ve İtirazlar
Öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek istediklerinde, 10-14 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. İtirazların değerlendirilmesi ise 17-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte, her bir öğrencinin değerlendirilmesi dikkatlice yapılacak ve bireysel başarıları göz önünde bulundurularak nihai kararlar verilecektir.