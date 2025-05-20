MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullara başvuru takvimini ve usul esaslarını içeren kılavuzu yayımladı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:47