Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullara başvuru takvimini ve usul esaslarını içeren kılavuzu yayımladı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:47
MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullara ilişkin başvuru ve sınav takvimini duyurdu. Sanat, spor ve müzik alanında eğitim veren liselere girmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2025 Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu, MEB tarafından resmi olarak yayımlandı. Kılavuzla birlikte başvuru, sınav ve yerleştirme takvimi de netleşti.

MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Başvurular 10 Haziran'da Başlıyor

MEB'in paylaştığı takvime göre, yetenek sınavı başvuruları 10 Haziran 2025 Salı günü başlayacak ve 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süreci, öğrencilerin kayıtlı olduğu okullar üzerinden e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek.

MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Sınav Giriş Tarihleri 26 Haziran'da Açıklanacak

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler için sınav giriş tarihleri 26 Haziran 2025 tarihinde ilan edilecek. Adayların sınavlara hangi gün ve saatte katılacağı bu tarihte duyurulacak.

MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Sınavlar 27 Haziran'da Başlıyor

Yetenek sınavları, 27 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre farklı günlerde sınava gireceği süreçte, sınav sonuçları aynı tarihler arasında sisteme yüklenecek.

MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Süreci

Yetenek sınavlarının ardından yapılacak değerlendirme sonucunda, asıl ve yedek yerleştirme listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Asıl listede yer alan öğrenciler, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilgili okullara kesin kayıt yaptırabilecek.

Ek Yerleştirme Takvimi de Netleşti

Asıl yerleştirme sonrasında açık kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci 18 Ağustos 2025'te başlayacak. Boş kontenjanlar aynı gün ilan edilecek ve 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek tercih başvuruları alınacak. Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak, kayıt işlemleri ise 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.