MEB yetenek sınavı kılavuzu ve başvuru ekranı 2025: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullara ilişkin başvuru ve sınav takvimini duyurdu. Sanat, spor ve müzik alanında eğitim veren liselere girmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2025 Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu, MEB tarafından resmi olarak yayımlandı. Kılavuzla birlikte başvuru, sınav ve yerleştirme takvimi de netleşti.