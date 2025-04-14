MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

2025 KPSS sürecinde kamu kurumlarının kadro taleplerini iletmesi için tanınan süre 26 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarih öğretmen atamalarıyla ilgili planlamaların da hız kazanacağına işaret ediyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir öğretmen atama takvimi paylaşılmadı.

Adaylar önceki yılların takvimlerine bakarak yaklaşık tahminlerde bulunsa da somut bir açıklama olmadan net tarih vermek mümkün değil.