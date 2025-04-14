Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

2025 yılı öğretmen atama takvimi merakla bekleniyor. KPSS süreci hızla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen atamalarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle norm fazlası öğretmen atama sonuçlarının açıklanması ve kurumların kadro talepleri için belirlenen son tarih beklentileri iyice artırdı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:16
MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

2025 yılına girilmesiyle birlikte öğretmen atamaları binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer almaya başladı. 2024 KPSS sınav sonuçlarına göre atanmayı bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak atama takvimi, başvuru süreci ve branş dağılımını dört gözle bekliyor.

MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

2025 Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak? Kadro ve Branş Dağılımı İçin Geri Sayım Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl gerçekleştirdiği öğretmen atamaları, binlerce KPSS adayının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

SON TARİH 26 MAYIS

2025 yılı için henüz resmi bir atama takvimi açıklanmamış olsa da kurumların kadro talepleri için belirlenen son tarih 26 Mayıs olması dikkatleri bu tarihten sonraya çevirdi.

MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

2025 KPSS sürecinde kamu kurumlarının kadro taleplerini iletmesi için tanınan süre 26 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarih öğretmen atamalarıyla ilgili planlamaların da hız kazanacağına işaret ediyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir öğretmen atama takvimi paylaşılmadı.

Adaylar önceki yılların takvimlerine bakarak yaklaşık tahminlerde bulunsa da somut bir açıklama olmadan net tarih vermek mümkün değil.

MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?

Kadro ve Branşlar Ne Zaman Açıklanacak?

Öğretmen atamalarında en çok merak edilen konulardan biri de kontenjan sayısı ve branş bazlı dağılımlar. Kadro taleplerinin tamamlanmasının ardından MEB'in hem genel kontenjan sayısını hem de branşlara göre dağılımı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu duyuruyla birlikte başvuru süreci, sözlü sınavlar ve atama tarihleri de netleşmiş olacak.

Gelişmeler oldukça haberlerimizde anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz.