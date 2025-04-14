MEB öğretmen atama 2025 son durum: Sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve şartları belli oldu mu? Kadro ve branşlar neler?
2025 yılı öğretmen atama takvimi merakla bekleniyor. KPSS süreci hızla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen atamalarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle norm fazlası öğretmen atama sonuçlarının açıklanması ve kurumların kadro talepleri için belirlenen son tarih beklentileri iyice artırdı.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:16