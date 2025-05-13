Mayıs ayında kar sürprizi! Meteoroloji 25 ile sarı alarm verdi: Sel, yıldırım, fırtına, dolu... Sıcaklar ne zaman artacak?

İstanbul ve Ankara'da Ilık, Ege'de Sıcak

Büyük şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da hava 18 derece civarında seyredecek ve güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Ankara'da ise 21 dereceye kadar çıkan sıcaklık, ılık bir bahar gününü beraberinde getirecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak ve Ege'de yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirecek.

Akdeniz ve Karadeniz'de Yağış Uyarısı

Adana ve Antalya gibi Akdeniz illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, bu yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Karadeniz'de ise Samsun ve Trabzon'da sağanak yağışlar etkili olacak. Trabzon'da öğleden sonra yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu'da Sağanaklar Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da Erzurum ve Diyarbakır gibi şehirlerde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bu illerde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Erzurum'da öğle saatlerinde yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.