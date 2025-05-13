Kadraj Galeri Kadraj İkon Mayıs ayında kar sürprizi! Meteoroloji 25 ile sarı alarm verdi: Sel, yıldırım, fırtına, dolu... Sıcaklar ne zaman artacak?

Mayıs ayında kar sürprizi! Meteoroloji 25 ile sarı alarm verdi: Sel, yıldırım, fırtına, dolu... Sıcaklar ne zaman artacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ülkenin doğu ve güneydoğusunu etkisi altına alacak kuvvetli yağışlara karşı 25 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayınladı. Özellikle gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını ve yıldırım gibi tehlikeli hava olaylarına karşı teyakkuz çağrısı yapıldı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İşte 13 Mayıs bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:38
Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu ile ilgili son tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren özellikle güney ve doğu bölgelerinde sağanak yağışlar, gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

25 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğusundaki 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, bu bölgelerde kuvvetli yağış, yer yer fırtına ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye.

Meteoroloji yetkilileri özellikle su baskınları, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak, vatandaşların valilik ve yerel yönetimlerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Mayıs ayında kar sürprizi! Meteoroloji 25 ile sarı alarm verdi: Sel, yıldırım, fırtına, dolu... Sıcaklar ne zaman artacak?

Sıcaklıklar Ne Zaman Yükselecek? Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi!

Yurt genelinde bahar havası henüz tam anlamıyla kendini göstermemişken, vatandaşların merakla beklediği "Sıcaklıklar ne zaman artacak?" sorusu nihayet yanıt buldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günler için sevindiren açıklamalarda bulundu. İşte şehir şehir beklenen hava durumu ve sıcaklık artışının başlayacağı tarih.

20 Mayıs'tan İtibaren Sıcaklıklar Yükseliyor

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, Türkiye'de sıcaklıklar 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yükselişe geçecek. Özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar, yaz havasına geçişin habercisi olacak.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

İstanbul ve Ankara'da Ilık, Ege'de Sıcak

Büyük şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da hava 18 derece civarında seyredecek ve güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Ankara'da ise 21 dereceye kadar çıkan sıcaklık, ılık bir bahar gününü beraberinde getirecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak ve Ege'de yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirecek.

Akdeniz ve Karadeniz'de Yağış Uyarısı

Adana ve Antalya gibi Akdeniz illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, bu yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Karadeniz'de ise Samsun ve Trabzon'da sağanak yağışlar etkili olacak. Trabzon'da öğleden sonra yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu'da Sağanaklar Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da Erzurum ve Diyarbakır gibi şehirlerde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bu illerde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Erzurum'da öğle saatlerinde yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Kim demiş yaz geliyor diye? Meteoroloji’den 25 ile sarı kodlu sağanak alarmı! Sel, yıldırım, kuvvetli fırtına bastıracak

KARS'TA SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kars'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte şiddetli yağmurlar bazı bölgelerde sele neden olurken, bazı bölgelerde ise ekili alanlara zarar verdi.

Kentte son 3 gündür etkili olan yağışlı havadan dolayı Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu büyükbaş hayvanlar telef olurken, Meteoroloji ise seli dolu ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, 13.05.2025 Salı günü ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmsı istendi.

Öte yandan Kars'ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.