Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?
2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımları sağlık sektörü çalışanları ve adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Bakanlık merkez ve taşra kadrolarına yapılacak 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru sürecinin detaylarını yakında açıklayacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:18