Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

2025 yılı için kamu kurumlarına yapılacak personel alımları arasında en çok merak edilenlerden biri Sağlık Bakanlığı'nın alacağı personel kadroları oldu. Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda önemli sayılarda personel istihdamı yapmayı planlıyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son gelişmeler.