Kadraj Galeri Kadraj İkon Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımları sağlık sektörü çalışanları ve adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Bakanlık merkez ve taşra kadrolarına yapılacak 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru sürecinin detaylarını yakında açıklayacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:18
Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

2025 yılı için kamu kurumlarına yapılacak personel alımları arasında en çok merak edilenlerden biri Sağlık Bakanlığı'nın alacağı personel kadroları oldu. Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda önemli sayılarda personel istihdamı yapmayı planlıyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son gelişmeler.

Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

36 Bin Sağlık Personeli İstihdam Edilecek

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında yaptığı duyuruda, kadro dağılımı hakkında bilgi verdi. 2025 yılında yapılacak alımla birlikte, toplamda 36 bin personel istihdam edilecek.

Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

Aşağıda belirtilen branşlarda personel alımı yapılacak:

1 Diyetisyen
9 Ebe
2 Hemşire
25 Sağlık Memuru
1 Sağlık Teknikeri
3 Bin 498 Tabip
32 Bin 464 Uzman Tabip

Bu personellerin görev yerleri ise oldukça çeşitlenmiş durumda. Alım yapılacak personellerin büyük kısmı, yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Ayrıca, acil sağlık hizmetlerinden sağlık evlerine kadar farklı alanlarda çalışan personellerin istihdam edilmesi planlanıyor.

Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 36 bin personel alımına başvuru tarihleri, sağlık sektörü çalışanları ve adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2024 yılında yapılan duyuruda, başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştı.

Mart ayında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yapılacak mı? 36 bin personel alımı kadroları neler?

Başvuru kılavuzunun 2025 yılı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor. Bu durumda, başvuruların ne zaman yapılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirebilecekler.