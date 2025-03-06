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Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz indirimi mi yaptı?

Yeni haftayla birlikte piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ocak ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den yüzde 45'e düşürülmüştü. Peki mart ayı faiz kararı ne oldu? İşte son gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:09
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz indirimi mi yapacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü saat 14:00'te açıkladı. Piyasalarda gözler bu kritik toplantıya çevrilirken yatırımcılar ve ekonomi çevreleri faiz politikasında nasıl bir adım atılacağını merak ediyordu.

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz indirimi mi yapacak?

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz indirimi mi yapacak?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz indirimi mi yapacak?

Ocak Ayında Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi kararı almıştı. Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekilmişti. Aralık ayında da benzer bir adım atılmış ve 250 baz puanlık indirim yapılmıştı. Böylece TCMB, Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz indirimi sürecine girmişti.

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz indirimi mi yapacak?

PPK karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme olduğu ancak bazı hizmet sektörlerinde fiyat artışlarının devam ettiği belirtilmişti. Özellikle iç talebin enflasyonla mücadelede kritik bir faktör olduğu vurgulanırken, fiyatlama davranışlarında kısmi bir iyileşme gözlendiği ifade edilmişti.