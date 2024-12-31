Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması
Yılbaşında marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yıl alışverişini son güne bırakanlar marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, marketler 31 Aralık (bugün) açık mı? 1 Ocak 2025 (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması nedir? İşte güncel saat bilgisi...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:48