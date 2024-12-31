Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmetine devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri bünyesinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişkenlik gösteririr. AVM içinde yer alan şubeler genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.