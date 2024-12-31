Kadraj Galeri Kadraj İkon Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

Yılbaşında marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yıl alışverişini son güne bırakanlar marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, marketler 31 Aralık (bugün) açık mı? 1 Ocak 2025 (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması nedir? İşte güncel saat bilgisi...

Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:48
Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

2025'e sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından işletmelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yıl alışverişini son güne bırakanlar marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, marketler 31 Aralık (bugün) açık mı? 1 Ocak 2025 (yarın) A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması nedir? İşte market market çalışma saatleri aralığı...

Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmetine devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri bünyesinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişkenlik gösteririr. AVM içinde yer alan şubeler genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

ŞOK

ŞOK marketler sabah saat 09.00 itibariyle satışa başlar. Hafta içi ile birlikte Cumartesi ve Pazar günleri de saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul eder.

Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

A101

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30 arasında çalışmaktadır. A101 hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir

Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Çarşamba yarın A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açılış ve kapanış saati planlaması

BİM

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet verir. Saatler özel günlere göre değişkenlik gösterebilir, resmi sitesi üzerinde güncel saatler takip edilebilir.

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