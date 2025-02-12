Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından açılan web sitesiyle birlikte zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapılacağını açıkladı. Mobil uygulaması da hazırlanan site, tek tek ya da sepet olarak en uygun fiyatı sunan, en yakın marketleri tüketiciye önerecek.