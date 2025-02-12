Kadraj Galeri Kadraj İkon Fahiş fiyatla mücadele sürüyor! Market market fiyat bakmak tarihe karışacak! Yeni uygulama tam not aldı

Fahiş fiyatla mücadele sürüyor! Market market fiyat bakmak tarihe karışacak! Yeni uygulama tam not aldı

Market fiyatlarıyla ilgili tüketiciye büyük kolaylık geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapıldığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kacır, TÜBİTAK ile yapılan çalışma doğrultusunda 'Market fiyatı' sitesinin hayata geçtiğini açıkladı. Vatandaşlar yeni uygulamayı yorumladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:56
Market market fiyat bakmaya son!

Market market gezmek artık tarihe karışıyor. Hangi ürün en ucuz hangi markette? sorusunun yanıtı için yeni bir uygulama hayata geçti.

Market market fiyat bakmaya son!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından açılan web sitesiyle birlikte zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapılacağını açıkladı. Mobil uygulaması da hazırlanan site, tek tek ya da sepet olarak en uygun fiyatı sunan, en yakın marketleri tüketiciye önerecek.

Market market fiyat bakmaya son!

TÜBİTAK ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen internet sitesi, 7 zincir marketteki binlerce ürünü görüp karşılaştırma imkânı sunuyor.

Market market fiyat bakmaya son!

HANGİ MARKETLER VAR?

Fiyat bilgileri paylaşılan marketler içinde A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

Market market fiyat bakmaya son!

VATANDAŞLAR BEĞENDİ

Uygulamayı vatandaşlar da beğeni ile karşıladı. Bir vatandaş konuyla ilgili, "Firmalar istedikleri gibi zam yapıyorlar. Bugünün fiyatını yarın değiştirebiliyorlar. Dikkatsiz olanların çok işine yarayacak. Özellikle benim işime" dedi.