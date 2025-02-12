Fahiş fiyatla mücadele sürüyor! Market market fiyat bakmak tarihe karışacak! Yeni uygulama tam not aldı
Market fiyatlarıyla ilgili tüketiciye büyük kolaylık geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapıldığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kacır, TÜBİTAK ile yapılan çalışma doğrultusunda 'Market fiyatı' sitesinin hayata geçtiğini açıkladı. Vatandaşlar yeni uygulamayı yorumladı.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:56