Kadraj Galeri Kadraj İkon Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka ajanı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka ajanı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Çinli yapay zeka araştırmacıları dünyanın ilk tamamen otonom yapay zeka ajanı olarak tanımlanan Manus AI'ı tanıttı. Hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek duymadan çalışabilen ve karmaşık görevleri bağımsız bir şekilde yerine getirebilen bu sistem teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki Manus AI nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:10
Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yeni yapay zeka aracı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Manus AI, 5 Mart 2025 itibarıyla Butterfly Effect tarafından geliştirilen ve tamamen otonom çalışan bir yapay zeka ajanıdır. Diğer yapay zeka modellerinden farklı olarak yalnızca bilgi sağlamakla kalmayan Manus, karmaşık görevleri bağımsız olarak yürütebiliyor ve tamamlayabiliyor.

Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yeni yapay zeka aracı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Yichao Peak Ji, Manus AI'ın baş tasarımcılarından biri olarak sistemi şu sözlerle tanımlıyor:
"Bunu insan-makine işbirliğinin yeni bir paradigması ve yapay genel zekaya (AGI) giden yolun önemli bir durağı olarak görüyoruz."

Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yeni yapay zeka aracı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Manus AI, yapay zeka alanında çığır açan bir gelişme olarak değerlendirilirken uzmanlar bu sistemin gelecekte iş dünyasından günlük yaşama kadar pek çok alanda insan bağımlılığını azaltabileceğini öngörüyor.

Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yeni yapay zeka aracı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Manus AI Nasıl Çalışır ve Kimler Erişebilir?

Manus AI, çoklu ajan sistemine dayalı olarak çalışıyor. Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet modeli ve Alibaba'nın Qwen modelleri üzerine inşa edilen Manus, 29 farklı yapay zeka aracı ve açık kaynak yazılım ile entegre olarak çalışıyor.

Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yeni yapay zeka aracı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?

Bulut tabanlı olan bu yapay zeka kullanıcı bilgisayarını kapatsa bile işlemleri arka planda sürdürebiliyor. Bu da onu diğer yapay zeka sistemlerinden ayıran en kritik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.