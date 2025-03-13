Manus AI nedir, nasıl kullanılır? Yapay zeka ajanı Manus AI özellikleri neler, ücretsiz mi indiriliyor?
Çinli yapay zeka araştırmacıları dünyanın ilk tamamen otonom yapay zeka ajanı olarak tanımlanan Manus AI'ı tanıttı. Hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek duymadan çalışabilen ve karmaşık görevleri bağımsız bir şekilde yerine getirebilen bu sistem teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki Manus AI nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:10