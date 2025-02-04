Lise Giriş Sınavı (LGS) başvuruları başladı mı? 2025 MEB sınav tarihini duyurdu! Bu yıl LGS sınavı ne zaman?

2025 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 8. sınıf öğrencilerini bekleyen kritik bir dönüm noktası olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci ortaöğretim kurumlarına yerleşebilmek için MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavda ter dökecek.