Kadraj Galeri Kadraj İkon Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı soruları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlarken, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği de netleşti. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve tatil planı yapanlar "Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu? Yaz tatili ile bayram tatili birleşir mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte bayram tatiline dair detaylar…

Giriş Tarihi: 07.05.2025 08:50
Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yerini aldı. Tatil planlarını Kurban Bayramı günlerine göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bayram tatili kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramına kaç gün kaldı? İşte Diyanet'e göre dini günler takvimi!

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Diyanet'in yayımladığı 2025 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri netleşti.

İşte merak edilen detaylar:

📅 2025 Kurban Bayramı Takvimi

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Bayramın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Bayramın Son Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tatili bu yıl toplamda 4 gün sürecek.

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe'nin yarım gün olması nedeniyle, resmi tatil süresi 4 gün olacak. Bayram tatili, 6-7-8-9 Haziran (Cuma–Cumartesi–Pazar–Pazartesi) tarihlerine denk geliyor.

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

Hükümetin alacağı olası bir kararla 10-11-12-13 Haziran (Salı–Çarşamba–Perşembe–Cuma) günlerinin de tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatili toplamda 9 güne çıkabilir.

2025 Ramazan Bayramı'nda benzer bir uygulama yapılmıştı, gözler şimdi Kurban Bayramı için verilecek kararda.