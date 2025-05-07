Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Diyanet’e göre Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı soruları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlarken, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği de netleşti. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve tatil planı yapanlar "Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu? Yaz tatili ile bayram tatili birleşir mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte bayram tatiline dair detaylar…