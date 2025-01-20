KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Toplamda 74.290 personel alımı yapılacak ve başvurular, İŞKUR'un resmi e-şube platformu üzerinden alınacak. Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Sayılar Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yaparken çeşitli sektörlerdeki iş imkanlarına başvuru yapabilirler. Bu alımlar hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlarda yapılacak olup, adayların KPSS belgesine sahip olmaları gerekmiyor. Alımlar, şu pozisyonlar için gerçekleştirilecek: Beden İşçisi (Genel): 16.198 kişi Temizlik Görevlisi: 3.031 kişi Satış Elemanı/Danışmanı: 1.415 kişi Makineci (Dikiş): 1.293 kişi Konfeksiyon İşçisi: 1.245 kişi Servis Elemanı (Garson): 1.173 kişi Kamyon Şoförü: 1.001 kişi Ambar/Depo Görevlisi: 969 kişi Ön Muhasebeci: 965 kişi Paketleme İşçisi: 960 kişi İş Makineleri Operatörü: 846 kişi Büro Memuru (Genel): 836 kişi Kasiyer: 828 kişi Gazaltı Kaynakçısı (Mig-Mag Kaynakçısı): 794 kişi Beden İşçisi (İnşaat): 695 kişi Perakende Satış Elemanı (Gıda): 686 kişi Şoför-Yük Taşıma: 662 kişi Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı: 644 kişi Güvenlik Görevlisi: 595 kişi Mutfak Görevlisi: 533 kişi Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 528 kişi Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 528 kişi Reyon Görevlisi: 512 kişi İŞKUR, alımlarla ilgili detaylı bilgiyi ve başvuru koşullarını e-şube platformunda duyurdu. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden gerçekleştirebilirler. Kaynak: İŞKUR Resmi E-Şube Platformu Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır