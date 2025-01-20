KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Sayılar

Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yaparken çeşitli sektörlerdeki iş imkanlarına başvuru yapabilirler. Bu alımlar hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlarda yapılacak olup, adayların KPSS belgesine sahip olmaları gerekmiyor. Alımlar, şu pozisyonlar için gerçekleştirilecek: