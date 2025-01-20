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KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 81 ilde KPSS şartı aranmaksızın geniş kapsamlı personel alımları gerçekleştirileceği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:45
KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Toplamda 74.290 personel alımı yapılacak ve başvurular, İŞKUR'un resmi e-şube platformu üzerinden alınacak.

KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Sayılar

Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yaparken çeşitli sektörlerdeki iş imkanlarına başvuru yapabilirler. Bu alımlar hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlarda yapılacak olup, adayların KPSS belgesine sahip olmaları gerekmiyor. Alımlar, şu pozisyonlar için gerçekleştirilecek:

KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Beden İşçisi (Genel): 16.198 kişi

Temizlik Görevlisi: 3.031 kişi

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.415 kişi

Makineci (Dikiş): 1.293 kişi

Konfeksiyon İşçisi: 1.245 kişi

KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

Servis Elemanı (Garson): 1.173 kişi

Kamyon Şoförü: 1.001 kişi

Ambar/Depo Görevlisi: 969 kişi

Ön Muhasebeci: 965 kişi

Paketleme İşçisi: 960 kişi

KPSS şartı yok; 81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor! İşte kadrolar

İş Makineleri Operatörü: 846 kişi

Büro Memuru (Genel): 836 kişi

Kasiyer: 828 kişi

Gazaltı Kaynakçısı (Mig-Mag Kaynakçısı): 794 kişi

Beden İşçisi (İnşaat): 695 kişi