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Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor! Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar

Kars'ta kış aylarının vazgeçilmezi olan kaz, artık sofralardaki lezzetiyle değil değeriyle de gündemde. Bir tanesi yaklaşık 4 bin 500 liraya alıcı bulan Kars kazı gram altını sollayarak köylünün adeta ziynet eşyası haline geldi. Özellikle kadınların büyük özenle büyüttüğü kaz bilikleri, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:20
Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

Doğu Anadolu'nun zorlu iklim koşullarıyla özdeşleşen Kars, bu kez kar ve soğukla değil, sofraların baş tacı olan kazla adından söz ettiriyor. Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazları, artık sadece damaklarda değil fiyatıyla da gündemde. Öyle ki köylüler kaz yavrularını "Benim kazım altın" diyerek gram altınla eşdeğer görüyor.

Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

Yavrular Göz Bebeği Gibi Büyütülüyor

İHA'da yer alan habere göre Kars'ın Akyaka ilçesinde, köy evlerinin bahçelerinde büyütülen kaz bilikleri (yavruları), kadınlar tarafından adeta evin bir ferdi gibi yetiştiriliyor.

Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

Kuluçkadan çıkan ve evlerde özenle bakılan bu yavrular, ilkbaharın gelmesiyle birlikte meralara salınıyor.

Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

Onlara gözleri gibi bakan kadınlar her biriyle birebir ilgileniyor. Kazlar büyüyüp kesim çağına geldiğinde ise aile bütçelerine altın değerinde katkı sağlıyorlar.

Bir tanesiyle 4500 TL kazanıyorlar! Köylüler gram altın yerine bunu biriktiriyor

"Kazlarım Altındır"

Kaz yetiştiriciliğini yıllardır sürdüren Akyakalı Necmiye Biçer bu emeği şöyle özetliyor: "Benim kazlarım altındır. Kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorum. Çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum. Onlar sadece hayvan değil, bizim geçim kaynağımız."