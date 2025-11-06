Kıyıda köşede altını olan baksın! Düştü mü yükseldi mi? 6 Kasım altın fiyatları

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, Almanya sanayi üretimi ve Avro Bölgesi perakende satış verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan ons altın için 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.