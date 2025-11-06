Kadraj Galeri Kadraj İkon Kıyıda köşede altını olan baksın! Düştü mü yükseldi mi? 6 Kasım altın fiyatları

Kıyıda köşede altını olan baksın! Düştü mü yükseldi mi? 6 Kasım altın fiyatları

Canlı altın fiyatları, yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya yatay bir seyirle başlayan sarı metal, hafta ortasına doğru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki haftanın 4. iş gününde altın fiyatlarında son durum ne? 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla çeyrek, gram, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:13
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Haftanın dördüncü iş gününde yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya sakin başlayan sarı metalde 6 Kasım Perşmbe günü güncel tablo merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Kasım itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte piyasadan son rakamlar.

Altın Güne Yükselişle Başladı

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 395 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 330 liradan tamamlamıştı.

Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Yeni Tablo

Saat 09.25 itibarıyla gram altın önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 5 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 100 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 260 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 988 dolarda seyrediyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesiyle ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarının gerilemesine engel oluyor.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, Almanya sanayi üretimi ve Avro Bölgesi perakende satış verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan ons altın için 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.