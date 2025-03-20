KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Kimler Başvuru Yapabilir?

KKYDP kapsamında sağlanacak hibe desteği, yatırım projelerinin %50'sine kadar finansman sağlıyor. Ancak başvuru sahiplerinin Bakanlık kayıt sistemlerine önceden kayıtlı olması gerekiyor.

Başvuru şartları şöyle:

Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

Devlet memurları, kamu işçileri ve üniversite akademisyenleri hibe desteğinden faydalanamaz.

Altyapı yatırımları için yalnızca nüfusu 20.000'den az olan kırsal bölgelerden başvuru kabul edilmektedir.

Başvuruların belirlenen son tarihe kadar veri tabanına yüklenmesi gerekiyor.