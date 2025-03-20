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KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tarım sigortasının önemine değinirken kırsal kalkınma desteklerine yönelik müjdeyi de duyurdu. Peki Kırsal Kalkınma Desteği şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte konuya dair Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:25
KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan, 2025 yılı için kırsal kalkınma programlarına ayrılan bütçeyi açıkladı. Bütçeden ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi desteğiyle toplamda 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği verileceğini belirtti. Erdoğan bu destekle 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

"Tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, yaptırmayanları yaptırmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, çiftçilere yönelik devlet desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Kırsal Kalkınma Desteği Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kesimde yerel kalkınma kapasitesinin artırılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amaçlanıyor.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Program kapsamında:

Doğal kaynakların ve çevrenin korunması,
Tarımsal üretimin artırılması ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu,
Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
Kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi,
Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?

Kimler Başvuru Yapabilir?

KKYDP kapsamında sağlanacak hibe desteği, yatırım projelerinin %50'sine kadar finansman sağlıyor. Ancak başvuru sahiplerinin Bakanlık kayıt sistemlerine önceden kayıtlı olması gerekiyor.

Başvuru şartları şöyle:

Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.
Devlet memurları, kamu işçileri ve üniversite akademisyenleri hibe desteğinden faydalanamaz.
Altyapı yatırımları için yalnızca nüfusu 20.000'den az olan kırsal bölgelerden başvuru kabul edilmektedir.
Başvuruların belirlenen son tarihe kadar veri tabanına yüklenmesi gerekiyor.