KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ ŞARTLARI 2025 | Kırsal Kalkınma Desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tarım sigortasının önemine değinirken kırsal kalkınma desteklerine yönelik müjdeyi de duyurdu. Peki Kırsal Kalkınma Desteği şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte konuya dair Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:25