KIRMIZI ET VE KÖFTEDE EŞEK ETİ

Şüphesiz vatandaşın yerken en korktuğu ürünlerin başında kırmızı et geliyor. Çünkü gıda teröristleri en çok kırmızı ette oyun oynuyor. Antalya Muratpaşa'da bulunan Öz Kasap'ta kırmızı et ve köftede eşek eti çıktı.