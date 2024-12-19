Kadraj Galeri Kadraj İkon Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, 4. Kattaki evinin penceresinden düştü. Kaza mı intihar mı? sorusu akıllara gelirken Mohseni'nin 2 yaşındaki kızını itfaiye ekiplerinin kurtardığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:10
Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde taksiyle evine geldi.

Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

Birkaç saat sonra Mohseni, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mohseni'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza mı intihar mı? İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan düştü | 2 yaşındaki kızını itfaiye kurtardı

KÜÇÜK KIZI İTFAİYE KURTARDI

Polis ekipleri, kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığını tespit etti.

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