Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kasım dolunayından hangi burçlar etkilenecek? Boğa, Yay, Başak...

♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Dolunay bu kez sizin burcunuzda! Kimliğiniz, ilişkileriniz ve hedeflerinizde güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eski bir dönemi geride bırakıp yeni bir sürece adım atma zamanı. Görünümünüzde veya kişisel hedeflerinizde değişiklik isteği artabilir.