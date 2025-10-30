Kadraj Galeri Kadraj İkon Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kasım dolunayından hangi burçlar etkilenecek? Boğa, Yay, Başak...

Yeni aya girmeye sayılı günler kala gökyüzü hareketliliği dikkat çekiyor. Kasım ayının en belirgin göksel olayı ise Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay. Astrologlara göre dolunay maddi güvenlik, konfor, istikrar ve kişisel değerler alanında önemli farkındalıklar getiriyor. Peki kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta? Hangi burçları etkileyecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:40
Kasım dolunayı, 5 Kasım sabahının erken saatlerinde maksimum parlaklığa ulaşacak. Astronomik olarak "Beaver Moon" yani "Kunduz Dolunayı" olarak bilinen bu evre, doğada kışa hazırlık, dayanıklılık ve düzen kurma dönemini simgeliyor. Gökyüzü, bu süreçte kararlılık isteyen konulara dikkat çekiyor.

Dolunayın Burçlara Etkileri
♈ Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Milliyet'te yer alan habere göre, maddi kazanç, harcama ve gelir dengesinde netleşme dönemi başlıyor. İş değişikliği ya da gelir artışı gündeme gelebilir. Duygusal anlamda "Hak ettiğim değeri alıyor muyum?" sorusu sizi yönlendirebilir.

♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Dolunay bu kez sizin burcunuzda! Kimliğiniz, ilişkileriniz ve hedeflerinizde güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eski bir dönemi geride bırakıp yeni bir sürece adım atma zamanı. Görünümünüzde veya kişisel hedeflerinizde değişiklik isteği artabilir.

♊ İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

İç dünyanız ve bilinçaltınız hareketleniyor. Rüyalar, geçmiş meseleler veya bastırılmış duygular gündeme gelebilir. Ruhsal olarak dinlenme ve içsel temizlik zamanı. Sessizlik, doğa ve meditasyon size iyi gelir.

♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve ekip çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bazı dostluklar güçlenirken, bazıları sonlanabilir. Gelecek planlarınızla ilgili net kararlar alma dönemi.