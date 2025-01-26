Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul'u saracak: İşte Meteoroloji'den 26 Ocak hava durumu raporu

Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul'u saracak: İşte Meteoroloji'den 26 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve birçok il için kar yağışı beklendiğini ancak bu tahminlerin gerçekleşmediğini duyurmuştu. Bunun yerine beklenen kar yerine daha ılıman bir hava durumu etkili oldu. Ancak sıcak havaları özleyenler için Meteoroloji'den müjdeli bir açıklama geldi. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağı ve 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcak hava dalgasının Ocak ayının sonuna kadar etkili olacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:30
Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış, Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Don ve Çığ Uyarısı!

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadisesi öne çıkarken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Türkiye'yi Güneşli Günler Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde güneşli hava hakim olacak. 26 Ocak Pazar gününden itibaren ülke genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

Kuzeybatı bölgelerinde 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafif bulutlanma bekleniyor. Bu bulutlu hava kütlesinin güneydoğu yönünde hareket ederek 29 Ocak Çarşamba günü güney kesimlere ulaşması öngörülüyor. Kuzeybatı kıyılarında yer yer yağış ihtimali bulunsa da haritalarda belirgin bir yağış işareti gözlemlenmiyor.

Sıcaklıklar genel olarak stabil seyrederken 26 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar hafif bir düşüş eğilimi görülebilir. Vatandaşlarımızın hava koşullarındaki değişiklikleri takip etmeleri önerilir.

Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu