Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul'u saracak: İşte Meteoroloji'den 26 Ocak hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve birçok il için kar yağışı beklendiğini ancak bu tahminlerin gerçekleşmediğini duyurmuştu. Bunun yerine beklenen kar yerine daha ılıman bir hava durumu etkili oldu. Ancak sıcak havaları özleyenler için Meteoroloji'den müjdeli bir açıklama geldi. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağı ve 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcak hava dalgasının Ocak ayının sonuna kadar etkili olacağı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:30