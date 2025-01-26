Kar geliyor derken güneş açtı! Bahar havası İstanbul’u saracak: İşte Meteoroloji’den 26 Ocak hava durumu raporu

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu