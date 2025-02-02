KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren haber, birçok kurumdan peş peşe yayımlandı. 51 kurum bünyesinde personel alımı yapacağını duyurdu. İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm detaylar netleşti. Buna göre toplamda kamuya 3932 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlarda olacak? İşte Şubat ayı memur alımı ilanları.
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:47