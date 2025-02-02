KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kamu personel alımı ilanları nihayet yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), belediyeler ve daha birçok kurum, bünyelerinde istihdam edilmek üzere toplam 3932 personel alımı yapacak. Çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek bu alımlar iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.