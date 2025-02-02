Kadraj Galeri Kadraj İkon KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren haber, birçok kurumdan peş peşe yayımlandı. 51 kurum bünyesinde personel alımı yapacağını duyurdu. İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tüm detaylar netleşti. Buna göre toplamda kamuya 3932 personel alımı yapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlarda olacak? İşte Şubat ayı memur alımı ilanları.

Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:47
KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kamu personel alımı ilanları nihayet yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), belediyeler ve daha birçok kurum, bünyelerinde istihdam edilmek üzere toplam 3932 personel alımı yapacak. Çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek bu alımlar iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında toplam 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 29 Ocak – 12 Şubat

KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, zabıta kadrolarında toplam 40 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tarihleri: 10 Mart – 14 Mart

KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, bilişim personeli kadrosunda 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak – 10 Şubat

KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, büro personeli, güvenlik personeli, destek personeli, psikolog, teknisyen kadrolarında toplam 26 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak – 10 Şubat