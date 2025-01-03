Kadrolu zabıta maaşı 2025: Üniversite ve lise mezunlarına özel tablo
Zabıta maaşları belirlenirken kişinin kıdemi, derecesi, öğrenim durumu ve görev pozisyonu dikkate alınmaktadır. Bu nedenle zabıta maaşları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Özellikle kadrolu zabıtalar, yeni başlayanlar, lise ve üniversite mezunları arasında maaş farkları belirgin hale geliyor. Peki 2025 Ocak ayı zabıta maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilen hesaplama.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:54